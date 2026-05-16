A Cameri l' iniziativa Forus Open Week

A Cameri si svolge l'iniziativa Forus Open Week, durante la quale sarà possibile partecipare gratuitamente ai corsi offerti dal centro sportivo. L'evento permette ai partecipanti di visitare la struttura, conoscere lo staff e provare le attività disponibili. La settimana dedicata si svolge in date specifiche e offre l’opportunità di sperimentare senza impegno le diverse discipline praticate nel centro. L’obiettivo è far conoscere i servizi e le possibilità offerte dal centro sportivo alla comunità locale.

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Con Forus Open Week si potrà gratuitamente partecipare ai corsi del centro sportivo Forus, incontrarne lo staff e conoscerne la struttura. Dal 18 al 23 maggio gli spazi di piazza Atleti Azzurri d’Italia 8 saranno aperti a chi vuole provare direttamente alcuni dei corsi selezionati dal programma. 🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Cameri: torna l'Open Day all'aeroporto militare, al via le prenotazioni