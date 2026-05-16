60ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali | il messaggio dell' Arcivescovo Bellandi

Il 17 maggio si è celebrata la 60ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, un appuntamento annuale dedicato ai mezzi di informazione e alle persone che lavorano nel settore. In questa occasione, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno ha inviato un messaggio di ringraziamento e di auguri rivolto ai giornalisti e agli operatori della comunicazione. La giornata è stata occasione per riflettere sul ruolo dei media e sul loro contributo alla società.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

In occasione della 60ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali (domenica 17 maggio), l'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi rivolge un “pensiero di sincera gratitudine e di cordiale augurio a tutti i giornalisti, agli operatori della comunicazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 60ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Sullo stesso argomento Giornata mondiale dell'igiene delle mani: l’impegno dell'Ausl Romagna per la prevenzione delle infezioniIn un mondo sanitario sempre più tecnologico, il gesto più semplice rimane quello più rivoluzionario per la salvaguardia della vita umana. Il messaggio dell’Arcivescovo di Udine per la Santa Pasqua 2026«Contempliamo ormai vicini i giorni della Pasqua di morte e risurrezione di Gesù, nei quali è sconfitta la superbia dell’antico avversario e... Giornalismo, alla @UniLUMSA corso di formazione sul messaggio del Papa la 60ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali Promosso da @greenaccord, @Webcattolici, Paoline Odv e @UcsiLazio. Verrà anche conferito il premio annuale delle @figliedi x.com Partire dalla persona. La 60a Giornata mondiale delle comunicazioni socialiPartire dalla persona trasforma la comunicazione in un atto vivo e relazionale, non un mero strumento tecnico. Il 17 maggio la Chiesa celebra la 60ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali sul ... difesapopolo.it Il vescovo Piccinonna e don Drazza hanno incontrato la stampa reatina nella 60ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali – LA LETTERA DI PAPA LEONENella Sala degli Stemmi del Palazzo Papale di rieti stamane, venerdì 15 maggio, il Vescovo, monsignor VIto Piccinonna, e don Tony Drazza, della Segreteria della CEI, hanno incontrato la stampa reatina ... rietinvetrina.it