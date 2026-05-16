Un nuovo esperimento condotto da OpenClaw coinvolge un team di tre persone che gestiscono cento agenti basati sull’intelligenza artificiale, con un investimento di circa 1,3 milioni di euro al mese. Le attività svolte dagli agenti includono compiti complessi senza la presenza continua di operatori umani. La gestione di un numero elevato di agenti autonomi da parte di un piccolo team solleva domande sulle modalità operative e sulle capacità di supervisione in un sistema così articolato.

? Domande chiave Come può un team di tre persone gestire cento agenti autonomi?. Quali compiti complessi svolgono gli agenti senza supervisione umana costante?. Perché il fondatore ha scelto un modello operativo così inefficiente?. Come cambierà il lavoro degli sviluppatori quando i costi dei token crolleranno?.? In Breve L'esperimento ha generato 603 miliardi di token e 7,6 milioni di richieste mensili.. Disattivando la modalità veloce i costi operativi scenderebbero del 70 percento.. Il sistema integra strumenti specializzati come Clawpatch.ai, Deepsec di Vercel e Codex Security.. L'automazione totale richiede budget milionari per superare il vincolo del costo dei token. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 1,3 milioni al mese per 100 agenti AI: l’esperimento di OpenClaw

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