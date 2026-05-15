XRP e l’accordo con la SEC | verso un mercato da mille miliardi?

Recentemente sono emerse notizie riguardanti un accordo tra XRP e la Securities and Exchange Commission. Questo accordo potrebbe avere ripercussioni sui movimenti dei grandi hedge fund nel mercato delle criptovalute. Al momento, alcune barriere tecniche impediscono ai privati di investire facilmente in XRP, limitando le possibilità di accesso a questo asset. La situazione si sta sviluppando in un contesto di crescente interesse da parte degli investitori istituzionali e delle autorità di regolamentazione.

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