Weekend di sole a Novara e nel Vco | temperature fresche al mattino ma lunedì torna la pioggia

Il fine settimana nelle province di Novara e del Vco ha portato giornate soleggiate, con temperature più fresche al mattino. Venerdì si è verificato un passaggio di tempo instabile, ma nelle ore successive il clima è migliorato grazie all’allontanamento verso sud-est di una perturbazione. Tuttavia, le previsioni indicano che lunedì tornerà la pioggia, segnando il ritorno di condizioni meteorologiche più instabili. La situazione ha visto un’evoluzione favorevole nel corso del weekend, prima di un nuovo peggioramento all’inizio della settimana.

Dopo il passaggio instabile di venerdì, il tempo sulle province di Novara e del Vco è destinato a migliorare sensibilmente grazie all’allontanamento della perturbazione verso sud-est. Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, la giornata di sabato sarà caratterizzata da. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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