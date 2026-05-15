visite fiscali cambia tutto ecco le nuove fasce orarie

Da oggi, per milioni di lavoratori italiani in malattia, entrano in vigore nuove norme riguardanti le visite fiscali. Le regole sui controlli fiscali sono state modificate, con l’introduzione di fasce orarie più restrittive. Queste modifiche prevedono orari specifici durante i quali vengono effettuati i controlli, modificando così le modalità di verifica rispetto al passato. La riforma interessa sia i lavoratori pubblici che quelli privati, con l’obiettivo di rendere più stringenti le verifiche durante le assenze per malattia.

Per milioni di lavoratori italiani in malattia stanno entrando in vigore regole più rigide sui controlli fiscali. L’INPS ha avviato una stretta sulle visite mediche domiciliari con l’obiettivo dichiarato di contrastare l’assenteismo e aumentare il numero delle verifiche sui certificati di malattia. Le novità riguardano soprattutto le fasce orarie di reperibilità, che ora diventano uguali per tutti, ma anche il rafforzamento dei controlli tecnologici e l’aumento dei medici incaricati delle visite ispettive. Un cambiamento che coinvolge sia il settore pubblico sia quello privato e che potrebbe avere conseguenze pesanti per chi non rispetta le nuove disposizioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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