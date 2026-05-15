Violenza di genere nasce PIT?STOP | protocollo tra Carabinieri e ASC

È stato firmato un nuovo protocollo tra i Carabinieri e l'ASC A04 di Avellino, denominato PIT?STOP, dedicato alla violenza di genere. Il progetto prevede percorsi dedicati agli uomini che hanno commesso atti di violenza, con l’obiettivo di prevenire la recidiva. La collaborazione tra le forze dell’ordine e l’associazione mira a intervenire in modo diretto e strutturato sui soggetti coinvolti, attraverso programmi specifici e incontri di supporto. L’accordo si inserisce nelle iniziative locali contro la violenza di genere.

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