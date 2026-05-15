Vintage party 70s 80s 90s 00s

Da romatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo appuntamento con il Vintage Party 70s 80s 90s 00s è molto atteso, attirando appassionati di musica revival e di eventi dal vivo. Questo format musicale, ormai consolidato negli ultimi anni, rappresenta un punto di riferimento per gli amanti delle canzoni e dello stile delle diverse decadi. La manifestazione si svolge nel territorio di Ciampino, dove ogni volta richiama un pubblico vario e numeroso. L’evento si ripropone come un momento di condivisione tra appassionati di musica e cultura pop di varie epoche.

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Grande attesa per il prossimo appuntamento con il *Vintage Party 70s 80s 90s 00s*, il format musicale che negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento per gli amanti della musica revival e del divertimento dal vivo sul territorio di Ciampino e non solo.Nato dalla visione e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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