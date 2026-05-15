Villamaina lascia il carcere un indagato per il traffico di armi in Alta Irpinia

Da avellinotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo coinvolto in un’indagine sul traffico di armi in Alta Irpinia ha lasciato il carcere dopo aver scelto il rito abbreviato. Questo procedimento permette di rinunciare al dibattimento e di essere giudicati sulla base degli atti delle indagini, con la possibilità di ottenere uno sconto di un terzo sulla pena in caso di condanna. L’indagato ha deciso di percorrere questa strada, che riduce i tempi e semplifica la procedura giudiziaria.

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Si chiama rito abbreviato e significa che si rinuncia al dibattimento, si accetta di essere giudicati sulla base degli atti raccolti durante le indagini e, in cambio, si ottiene uno sconto di un terzo sulla pena in caso di condanna. È la strada che hanno scelto tutti gli indagati nell'inchiesta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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