A Viggiano si prepara il ritorno del Trofeo XCO delle due Pinete, una gara di mountain bike che si svolge tra i boschi della zona. Il percorso si arricchisce con il nuovo circuito Lucus Ameni, che garantirà un volto diverso al ciclismo lucano. Gli atleti affronteranno tratti tecnici impegnativi, con salite e discese che metteranno alla prova le loro capacità. La manifestazione rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati di mountain bike nella regione.

? Punti chiave Come cambierà il volto del ciclismo lucano con il circuito Lucus Ameni?. Quali sono le difficoltà tecniche che attendono gli atleti tra i boschi?. Chi vincerà il montepremi per la categoria open nella gara regina?. Come si collegano le sfide di Viggiano alle finali nazionali dei bambini?.? In Breve Sabato 16 maggio prove ufficiali e verifiche presso il Centro Polifunzionale di via Aldo Moro.. Partenze domenicali dalle 9:30 per categoria G6 fino alle 13:45 per juniores ed élite.. Circuito Lucus Ameni proseguirà a Marsico Nuovo il 7 giugno e Baragiano il 12 luglio.. Sabato 16 maggio fase regionale Bicimparo per bambini 7-12 anni a Baragiano Scalo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viggiano sfida la polvere: torna il Trofeo XCO delle due Pinete

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