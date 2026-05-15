Vieri sicuro | Inter dominante e doblete meritato Infortuni? Sono scuse ce li hanno avuti tutti

Da internews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex attaccante ha espresso giudizi positivi sulla stagione dell'Inter, definendola dominante e il successo in doppia competizione meritato. Ha inoltre commentato la questione degli infortuni nel calcio moderno, considerandola una scusa poiché, a suo avviso, tutti i club hanno affrontato problemi simili. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento in cui si discute molto delle difficoltà fisiche dei giocatori e dell’impatto che questi infortuni possono avere sui risultati delle squadre.

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di Alberto Petrosilli Vieri elogia la stagione nerazzurra e ridimensiona il tema degli infortuni nel calcio moderno: le sue dichiarazioni. Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, l’ex centravanti Christian Vieri ha commentato la stagione dell’ Inter, soffermandosi sul successo in campionato e sulla vittoria in Coppa Italia, oltre a esprimere la sua opinione sul tema degli infortuni nel calcio contemporaneo. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « L’Inter è straforte, quindi hanno fatto un buon campionato, hanno stravinto il campionato praticamente. In Coppa Italia una buona vittoria, senza fatica, quindi un ‘doblete’ molto importante, è importante vincere sempre qualcosa durante l’anno. 🔗 Leggi su Internews24.com

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