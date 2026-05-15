VIDEO Deschamps sorprende tutti | la lista dei 26 diventa un trailer cinematografico!

Da gazzetta.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nazionale francese ha annunciato i 26 giocatori convocati per il Mondiale 2026 attraverso un video che richiama il formato di un trailer cinematografico. La presentazione, realizzata con uno stile visivamente accattivante, è stata diffusa in rete e ha attirato l’attenzione di molti appassionati. Nessuna comunicazione ufficiale ha accompagnato il video, che si distingue per il suo approccio visivo e per la scelta di un formato insolito rispetto alle tradizionali liste di convocati.

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La Francia ha presentato i 26 convocati per il Mondiale 2026 con un video dal taglio cinematografico, un vero e proprio trailer pensato per il grande schermo. La scelta di Deschamps e della Federazione ha conquistato i social, tra entusiasmo per la creatività e discussioni sulle esclusioni eccellenti. (Instagram@equipedefrance). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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