VIDEO Deschamps sorprende tutti | la lista dei 26 diventa un trailer cinematografico!
La nazionale francese ha annunciato i 26 giocatori convocati per il Mondiale 2026 attraverso un video che richiama il formato di un trailer cinematografico. La presentazione, realizzata con uno stile visivamente accattivante, è stata diffusa in rete e ha attirato l’attenzione di molti appassionati. Nessuna comunicazione ufficiale ha accompagnato il video, che si distingue per il suo approccio visivo e per la scelta di un formato insolito rispetto alle tradizionali liste di convocati.
La Francia ha presentato i 26 convocati per il Mondiale 2026 con un video dal taglio cinematografico, un vero e proprio trailer pensato per il grande schermo. La scelta di Deschamps e della Federazione ha conquistato i social, tra entusiasmo per la creatività e discussioni sulle esclusioni eccellenti. (Instagram@equipedefrance). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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