' Viaggiatori in Certosa' visita tematica

La Certosa di Calci fu nei secoli meta di viaggiatori, studiosi e artisti che, soprattutto durante il Grand Tour, ne rimasero profondamente affascinati. La visita propone un percorso alla scoperta di questa dimensione, attraversando gli ambienti del monastero e la foresteria nobile, normalmente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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