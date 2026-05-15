Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 17 | 25

Da romadailynews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il servizio di Astral infomobilità della regione Lazio ha segnalato le condizioni della viabilità a Roma e dintorni alle ore 17:25 del 15 maggio 2026. La redazione ha raccolto dati sulle strade, indicando eventuali problemi o situazioni di traffico che si sono verificate in quel momento. Le informazioni fornite riguardano principalmente eventuali code, chiusure o rallentamenti che potrebbero interessare i mezzi di trasporto nella zona della capitale e nelle aree limitrofe.

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Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si intensifica il traffico sulle strade del grande raccordo anulare Anche a causa delle forti piogge ha battuto in questi ultimi minuti in carreggiata esterna cosa tratti tra la Roma Fiumicino e Tuscolana in interna code tra la Cassia Veientana e poi rallentamenti più avanti tra la Bufalotta e Prenestina andiamo sul tratto Urbano della A24 si rallenta dalla tangenziale fino alla Togliatti in uscita da Roma ci spostiamo sulla Roma Fiumicino sempre traffico intenso Ci sono code tra via della Magliana via del Cappellaccio in direzione dell'EUR. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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