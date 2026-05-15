Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 16 | 25

Il servizio di Astral infomobilità della regione Lazio ha pubblicato un aggiornamento sulla viabilità a Roma datato 15 maggio 2026 alle 16:25. L'informazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali variazioni lungo le principali arterie della città. L'aggiornamento viene diffuso periodicamente per fornire ai cittadini dati in tempo reale sulla situazione delle strade, contribuendo a pianificare gli spostamenti quotidiani. L'ultima comunicazione riporta dettagli specifici su eventuali congestioni o interruzioni di traffico in alcune zone della capitale.

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