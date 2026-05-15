Vespa il mito a benzina diventa uno scooter elettrico | il kit di Newtron
Una nuova proposta trasforma le Vespa a benzina in scooter elettrici attraverso un kit di conversione sviluppato da una società specializzata. Il processo permette di sostituire il motore a combustione con un propulsore completamente elettrico con un'installazione semplice e senza modifiche strutturali. Il kit, pensato per essere applicato facilmente, consente di rendere le Vespa a zero emissioni di anidride carbonica. La modifica si può effettuare senza interventi complessi sull’originale veicolo.
Dal motore a benzina a un propulsore completamente elettrico con un semplice tocco. Il kit di conversione realizzato da Newtron trasforma la Vespa in uno scooter a zero emissioni di CO2. La proposta commerciale si articola su due livelli: semplice elettrificazione oppure elettrificazione con ripristino meccanico completo del mezzo. Il kit di conversione parte da 3.590 euro Iva inclusa per la versione da 11 kW con batteria da 3 kWh, fino a 4.590 euro per la configurazione da 14 kW con batteria da 4,5 kWh. Il ripristino meccanico costa 980 euro, mentre il ripristino carrozzeria varia da 890 euro con colore originale fino a 1.890 euro con finiture dedicate Newtron. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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