Verso il voto faccia a faccia tra i candidati sindaco sulle sfide economiche della città

A pochi giorni dal voto, i sei candidati sindaco si preparano a confrontarsi pubblicamente sulle questioni economiche che riguardano la città. L’appuntamento, organizzato da Confcommercio Chieti, si concentrerà sulle sfide legate allo sviluppo economico e alle questioni urbane. L’incontro rappresenta un momento di confronto diretto tra i candidati, che si terrà in vista delle elezioni amministrative imminenti. La discussione sarà aperta al pubblico e avrà come obiettivo principale l’analisi dei problemi e delle possibili soluzioni per il futuro della città.

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