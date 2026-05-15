Verso il voto faccia a faccia tra i candidati sindaco sulle sfide economiche della città
A pochi giorni dal voto, i sei candidati sindaco si preparano a confrontarsi pubblicamente sulle questioni economiche che riguardano la città. L’appuntamento, organizzato da Confcommercio Chieti, si concentrerà sulle sfide legate allo sviluppo economico e alle questioni urbane. L’incontro rappresenta un momento di confronto diretto tra i candidati, che si terrà in vista delle elezioni amministrative imminenti. La discussione sarà aperta al pubblico e avrà come obiettivo principale l’analisi dei problemi e delle possibili soluzioni per il futuro della città.
Sarà il futuro economico e urbano della città il tema centrale dell’incontro pubblico promosso da Confcommercio Chieti con i sei candidati alla carica di sindaco.L’appuntamento è in programma lunedì 18 maggio alle ore 15.30 nella sala conferenze dell’Hotel Iacone a Chieti Scalo. A moderare il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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