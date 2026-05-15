Vandalizzate ancora le sedi dei partiti | questa volta con la schiuma epossidica
Le sedi dei partiti sono state nuovamente prese di mira, questa volta con l’uso di schiuma epossidica spruzzata lungo le porte. A aprile erano state danneggiate con scritte ingiuriose sui vetri e sulle saracinesche. Questa volta, l’obiettivo sembrava essere bloccare gli ingressi, poiché la sostanza, una volta solidificata, avrebbe impedito l’accesso. Gli episodi si sono verificati in un arco di tempo ravvicinato e sono stati segnalati alle forze dell’ordine.
Ad aprile avevano vandalizzato le saracinesche e le vetrine coprendole di scritte ingiuriose. Adesso i vandali sono tornati all’attacco spruzzando la schiuma epossidica lungo il bordo della cler con l’obiettivo, una volta solidificata, di bloccare l’ingresso. È successo a Cesano Maderno e ad. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Vandalizzata (ancora) la sede del partito: questa volta con la schiuma epossidica
Juventus Under 16, ancora una rimonta last minute: questa volta nel segno dell’ucraino Vidzivashets. Le ultime sui bianconeridi Fabio ZaccariaJuventus Under 16, la squadra di Gridel continua a tritare gli avversari pur con qualche brivido in più: l’analisi completa dopo la...