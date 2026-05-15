Vandalizzate ancora le sedi dei partiti | questa volta con la schiuma epossidica

Le sedi dei partiti sono state nuovamente prese di mira, questa volta con l’uso di schiuma epossidica spruzzata lungo le porte. A aprile erano state danneggiate con scritte ingiuriose sui vetri e sulle saracinesche. Questa volta, l’obiettivo sembrava essere bloccare gli ingressi, poiché la sostanza, una volta solidificata, avrebbe impedito l’accesso. Gli episodi si sono verificati in un arco di tempo ravvicinato e sono stati segnalati alle forze dell’ordine.

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