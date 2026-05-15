Valle del Savio | maxi esercitazione sismica tra Mercato e Bagno

Nella valle del Savio si terrà una grande esercitazione sismica tra le frazioni di Mercato e Bagno. Durante l’evento, saranno allestiti tendaggi campali e saranno impiegati mezzi di emergenza in diverse zone della zona interessata. La simulazione coinvolgerà più aree, con l’obiettivo di testare le procedure di intervento in caso di terremoto. La pianificazione prevede l’utilizzo di attrezzature e personale nelle zone più vulnerabili, senza indicazioni specifiche su eventuali modifiche alla viabilità o alle strutture pubbliche coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Cosa accadrà concretamente nelle frazioni tra Mercato e Bagno?. Quali aree saranno interessate dai tendaggi campali e dai mezzi?. Come cambieranno i servizi comunali durante i due giorni di test?. Chi gestirà i centri di accoglienza per la popolazione locale?.? In Breve Esercitazione operativa tra 15 e 16 maggio 2026 tra Mercato Saraceno e Bagno di Romagna.. Simulazioni di scouting e gestione centri di accoglienza presso via Pertini a Mercato Saraceno.. Coinvolgimento dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e dell'Unione Valle Savio.. Possibili ritardi ai servizi comunali per impiego dipendenti durante le manovre sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valle del Savio: maxi esercitazione sismica tra Mercato e Bagno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A spasso tra i vigneti della Valle del Savio: in programma visite guidate e tour enogastronomiciTra filari di vite e uliveti che raccontano la storia della Romagna, tornano a Mercato Saraceno due appuntamenti dedicati alla scoperta del... Valle del Savio: Ambrogetti riconfermato, il parco termaleNel cuore della Valle del Savio, mercoledì scorso si è tenuta l’assemblea elettiva che ha confermato Pasquale Ambrogetti alla presidenza della... ‘Linea verde’ in tour nella Valle del SavioLa Valle del Savio sarà protagonista dellla puntata di domenica 1° ottobre ( ore 12.20) della trasmissione televisiva ‘Linea Verde’. L’appuntamento con il popolare rotocalco tv domenicale della Rai ... ilrestodelcarlino.it Valle del Savio, da tutta Italia per scoprirlaLa Valle del Savio ai raggi X durante questo lungo fine settimana. Acquirenti, arrivati da tutta Italia per scoprire le bellezze della nostra Valle, percorreranno gran parte del suo straordinario ... ilrestodelcarlino.it