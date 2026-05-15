Il 14 maggio 2026, una nota showgirl ha partecipato a un evento presso MOW Privé, rilasciando dichiarazioni riguardo a un’esperienza sessuale con due uomini. Durante l’intervista, ha descritto l’episodio come molto piacevole, senza esitazioni o riserve. La conversazione ha suscitato attenzione per la sua natura diretta e senza filtri, attirando l’interesse di pubblico e media. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui contorni dell’incontro o sulle persone coinvolte.

14 maggio 2026 - Un dialogo senza tabù, provocatorio e sorprendentemente intimo. È uno dei momenti più forti della nuova stagione di Privé by MOW ed Escort Advisor, il videocast che nella prima puntata vede protagonista Valeria Marini in una lunga conversazione con il direttore Moreno Pisto. Nel corso dell’intervista, la showgirl si racconta senza filtri tra sesso, desiderio e fantasie, parlando apertamente di esperienze intime, sex toy e rapporti a tre. Alla domanda sul sesso a tre, Valeria risponde senza esitazioni: “Sì, l’ho fatto con due uomini. Bellissimo”. E aggiunge che, rispetto all’esperienza con due donne, “con due uomini è più bello”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Valeria Marini hot a MOW Privé: “Il sesso con due uomini è stato bellissimo”

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