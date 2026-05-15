Valenza Marilena Griva a Monte | dialogo aperto con i cittadini

A Valenza, Marilena Griva ha incontrato i cittadini in un dialogo aperto presso la sede della Soms. Durante l’incontro, sono state poste domande sui contenuti della lista elettorale e sulle proposte specifiche che verranno presentate. Sono stati discussi anche gli aspetti relativi alle richieste provenienti da Monte e come queste influenzeranno il programma della coalizione. L’evento ha coinvolto il pubblico in un confronto diretto e senza filtri sulle questioni locali.

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? Punti chiave Cosa porterà concretamente la lista elettorale alla sede della Soms?. Come influenzeranno le istanze di Monte il programma della coalizione?. Chi affronterà le preoccupazioni quotidiane dei residenti della frazione?. Perché questo incontro cambierà la strategia politica verso le periferie?.? In Breve Incontro presso la sede Soms di via Italia 43 a Monte. Venerdì 15 maggio ore 21 partecipazione di tutta la lista elettorale. Obiettivo raccogliere istanze locali per il programma generale di Valenza. La candidata sindaca del centrosinistra Marilena Griva terrà un incontro pubblico nella frazione di Monte alle ore 21 di questo venerdì 15 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valenza, Marilena Griva a Monte: dialogo aperto con i cittadini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Valenza, Benedetta Scuderi in campo per la lista di Marilena Griva? Domande chiave Come potrà la lista di Marilena Griva trattenere i giovani a Valenza? Cosa porterà Benedetta Scuderi nel confronto diretto con i... Valenza, Ballerini in piazza: dialogo aperto con il centro storico? Domande chiave Quali problemi concreti emergeranno dalle botteghe del centro storico? Come influenzeranno le istanze dei residenti il programma di... Bonaccini, parliamo di programmi anziché di primarie e di persone. Il presidente Pd a Valenza per la candidata sindaca Marilena Griva #ANSA x.com Elezioni Valenza: giovedì 21 maggio incontro con l’Onorevole Marco Grimaldi (Avs) per Marilena GrivaVALENZA - In vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio a Valenza, Alleanza Verdi Sinistra (a sostegno della candidata sindaca Marilena Griva) ha ... radiogold.it Elezioni Valenza: giovedì la candidata sindaca Marilena Griva incontra le associazioni di volontariatoVALENZA - Si intitola Il volontariato a Valenza l'incontro in programma giovedì 14 maggio promosso dalla candidata sindaca di Valenza, Marilena Griva e ... radiogold.it