Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Marco non è arrivato in studio, mentre Cinzia ha parlato di alcune minacce che avrebbe ricevuto e ha condiviso nuovi dettagli sul rapporto con lui. La situazione si è fatta più tesa, con Cinzia che ha raccontato di aver ricevuto pressioni e di volersi difendere pubblicamente. La presenza di Marco in studio, prevista in un primo momento, è stata invece saltata, lasciando la puntata concentrata sulle dichiarazioni di Cinzia e sui suoi timori.

Puntata movimentata di Uomini e Donne: Marco non si presenta in studio e Cinzia interviene raccontando nuovi dettagli sul loro rapporto, tra tensioni e presunte minacce di rivelare dettagli sulla relazione. Oggi, venerdì 15 maggio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, con in studio gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, insieme a Tinì Cansino. Una puntata ricca di confronti accesi, chiarimenti e nuove tensioni tra dame e cavalieri del Trono Over. Marco Troiani assente in studio dopo la bufera con Cinzia La puntata si apre con un'assenza pesante: Marco Troiani non si presenta in studio, dopo quanto era successo ieri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne oggi: Marco assente in studio, Cinzia parla delle presunte minacce

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Uomini e Donne, Trono Over - Un chiarimento importante tra Cinzia e Marco

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