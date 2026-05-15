Unisin Confsal Iannaccone nella Segreteria nazionale | Coniugare crescita e sempre maggiori tutele

UnisinConfsal ha annunciato la nomina di Iannaccone nella Segreteria nazionale. La decisione arriva in un momento in cui la confederazione sta riorganizzando la propria struttura per rispecchiare meglio l’attività e le esigenze della propria base. La scelta si inserisce in un percorso di rafforzamento, che mira a coniugare la crescita delle rappresentanze con un aumento delle tutele per i lavoratori. La riorganizzazione dei vertici segue i risultati ottenuti nelle attività sul territorio.

di Bianca Desideri Il dinamismo della base e la forza dei risultati ottenuti sul campo ridisegnano i vertici di UnisinConfsal. Si è concluso il 13 maggio il VII Congresso nazionale e il Sud ha fatto registrare l’entrata di Massimiliano Iannaccone nella Segreteria Nazionale, un passaggio che valorizza il percorso di una Struttura che negli ultimi anni è diventata un punto di riferimento per partecipazione, crescita e capacità negoziale. Proveniente dall’esperienza di Unisin Intesa Sanpaolo Sud Italia, Iannaccone approda alla Segreteria Nazionale guidando una realtà che ha fatto registrare elevati tassi di crescita e di consenso da parte delle... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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