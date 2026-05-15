Unipol vola nel primo trimestre | utile a 433 milioni e raccolta record

Nel primo trimestre, il gruppo assicurativo ha registrato un utile di 433 milioni di euro, con una raccolta di premi che ha raggiunto un nuovo record. Il comparto vita ha contribuito in modo determinante ai risultati complessivi, grazie a una crescita significativa delle sottoscrizioni. Nel settore danni, il miglioramento del combined ratio ha contribuito a rafforzare la redditività, grazie a una gestione più efficiente dei sinistri e dei costi operativi. I dati evidenziano una forte performance finanziaria nei primi tre mesi dell'anno.

? Punti chiave Come ha fatto il comparto vita a sostenere i profitti totali?. Perché il business non-auto ha migliorato così tanto il combined ratio?. Quali fattori hanno permesso alla bancassicurazione di crescere del 28%?. Come influirà la volatilità dei mercati sul rendimento del 5%?.? In Breve Raccolta totale a 4,8 miliardi con crescita del 7,1% nel primo trimestre.. Ramo danni a 2,5 miliardi e comparto vita a 2,3 miliardi di euro.. Indice di solvibilità del gruppo salito al 295% rispetto al 279% precedente.. Bancassicurazione cresciuta del 28% con volumi a 63 milioni di euro..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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