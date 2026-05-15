L'Union Saint-Gilloise ha battuto l'Anderlecht con un risultato di 3-1 nel derby, portando a casa la vittoria davanti a un pubblico numeroso. Durante la partita, l'Union ha mantenuto il controllo dopo aver pareggiato il gol iniziale dell'Anderlecht, riuscendo a segnare due volte nel secondo tempo. Questa vittoria rappresenta un cambiamento significativo nelle sfide tra le due squadre a Bruxelles, segnando un momento di svolta nelle recenti sfide sportive tra le due formazioni.

? Domande chiave Come ha fatto l'Union a gestire il pareggio dell'Anderlecht?. Perché questa vittoria segna un cambio di potere storico a Bruxelles?. Quali conseguenze avrà questo ko per le ambizioni dell'Anderlecht?. Cosa significa questo trionfo per il ciclo iniziato nel 2022?.? In Breve McCallister, Fuseini e Rodriguez segnano per l'Union dopo il pareggio di Cvetkovic.. Vittoria giallorosso che completa il ciclo di tre titoli consecutivi dal 2022.. L'Anderlecht punta ora alla sfida decisiva contro il Bruges il 17 maggio.. L'Union ha vinto tre trofei in tre stagioni, primato dal 1933.. L’Union Saint-Gilloise conquista la quarta Coppa del Belgio battendo l’Anderlecht per 3-1 in una finale disputata ieri, 14 maggio, che ha sancito il definitivo passaggio di potere nel derby di Bruxelles. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Union Saint-Gilloise trionfa sul derby: l’Anderlecht soccombe 3-1

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