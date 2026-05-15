Ogni anno, in una data stabilita, si svolge una manifestazione che celebra l'occupazione israeliana di Gerusalemme. La giornata è caratterizzata da eventi che attraggono migliaia di partecipanti di fede ebraica, che si riuniscono in diverse zone della città. Durante questa ricorrenza si verificano spesso episodi di violenza tra manifestanti e forze di sicurezza, con scontri e lancio di oggetti. La giornata si conclude con tensioni che coinvolgono più attori presenti sul territorio.

SI tiene ogni anno per celebrare l'occupazione israeliana della città, con migliaia di ebrei ultraortodossi e nazionalisti di destra Alcune migliaia di persone hanno partecipato alla “marcia delle Bandiere” attraverso Gerusalemme Est, una parata guidata da nazionalisti religiosi di destra che attraversa il quartiere arabo della Città Vecchia, il centro storico, fino al Muro del Pianto, luogo sacro per gli ebrei. È la parte della città che gli accordi internazionali assegnano ai palestinesi ma che è controllata da Israele dagli anni Sessanta. I manifestanti hanno intonato insulti come «morte agli arabi» e frasi considerate blasfeme per l’Islam come «Maometto è morto». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un’altra “giornata di Gerusalemme” piena di violenza

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Why You Couldn’t Handle Medieval Women

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