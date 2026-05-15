Una nuova rotatoria riqualificata al quartiere Piccarello

È stata inaugurata oggi la nuova rotatoria all’intersezione del quartiere Piccarello a Latina, riqualificata e dotata di un’opera artistica e di un prato rinnovato. L’intervento è stato realizzato da Confagricoltura, che si occuperà anche della manutenzione per i prossimi cinque anni. La riqualificazione ha coinvolto la sistemazione dell’area e l’installazione di elementi decorativi, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto e la funzionalità dello spazio pubblico.

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