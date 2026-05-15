Una nuova rotatoria riqualificata al quartiere Piccarello
È stata inaugurata oggi la nuova rotatoria all’intersezione del quartiere Piccarello a Latina, riqualificata e dotata di un’opera artistica e di un prato rinnovato. L’intervento è stato realizzato da Confagricoltura, che si occuperà anche della manutenzione per i prossimi cinque anni. La riqualificazione ha coinvolto la sistemazione dell’area e l’installazione di elementi decorativi, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto e la funzionalità dello spazio pubblico.
Una rotatoria riqualificata, tutta nuova, con un’opera artistica e un nuovo prato. È quella posta all’intersezione del Piccarello a Latina, la cui riqualificazione è stata curata da Confagricoltura, che ne curerà anche la manutenzione per i prossimi 5 anni, ed è stata inaugurata oggi, dalla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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