Un secolo di cammino | l’Azione Cattolica di Serrano festeggia cent’anni

Da lecceprima.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Azione Cattolica di Serrano, frazione di Carpignano Salentino, ha festeggiato il centenario della sua fondazione. Nel corso di un secolo, l’organizzazione ha svolto attività rivolte alla crescita umana e spirituale di bambini e ragazzi, diventando un punto di riferimento per la comunità locale. La celebrazione ha riscosso partecipazione tra i membri della stessa associazione e i cittadini, che hanno assistito a momenti di ricordo e di condivisione. La giornata ha sottolineato il ruolo storico dell’associazione nel territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

SERRANO (Carpignano Salentino) - Punto di riferimento per la crescita umana e spirituale di bambini e ragazzi, l’Azione Cattolica di Serrano, frazione di Carpignano Salentino, celebra i suoi 100 anni di attività durante i quali ha contribuito attivamente alla vita della comunità locale.Tre. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Salza festeggia i 100 anni della Signora Potenza: un secolo di storiaTempo di lettura: 2 minuti Una giornata speciale, carica di emozione e gratitudine, ha unito l’intera comunità di Salza Irpina per celebrare un...

Maniace festeggia i 100 anni della signora Antonina: un secolo di vita celebrato con affettoUn secolo di vita racchiuso in un sorriso e in una giornata piena di calore umano.

azione cattolica di un secolo di camminoAzione cattolica italiana: Bilancio di sostenibilità, 230mila soci, 500mila simpatizzanti. Attività formative e socialiL’edizione 2026 del Bilancio di sostenibilità dell’Azione cattolica italiana restituisce il volto di un’Ac viva, radicata nei territori e capace di generare partecipazione, formazione e impegno socia ... agensir.it

azione cattolica di un secolo di camminoDal 15 al 17 maggio Un secolo di cammino Serrano celebra i 100 anni dell’Azione CattolicaSERRANO (Lecce) - Punto di riferimento per la crescita umana e spirituale di bambini e ragazzi, l'Azione Cattolica di Serrano, frazione di Carpignano ... corrieresalentino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web