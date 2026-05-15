Un secolo di cammino | l’Azione Cattolica di Serrano festeggia cent’anni

L’Azione Cattolica di Serrano, frazione di Carpignano Salentino, ha festeggiato il centenario della sua fondazione. Nel corso di un secolo, l’organizzazione ha svolto attività rivolte alla crescita umana e spirituale di bambini e ragazzi, diventando un punto di riferimento per la comunità locale. La celebrazione ha riscosso partecipazione tra i membri della stessa associazione e i cittadini, che hanno assistito a momenti di ricordo e di condivisione. La giornata ha sottolineato il ruolo storico dell’associazione nel territorio.

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