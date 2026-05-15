Un limite dello Statuto regionale campano costringe FdI FI e Lega a scegliere quale commissione d'inchiesta avviare per prima
Nel territorio regionale, lo statuto limita l'opposizione a istituire una sola commissione d'inchiesta alla volta. Questa restrizione ha portato i rappresentanti di tre gruppi di centrodestra a dover decidere quale commissione avviare per prima, dato che non sono in accordo tra loro. La normativa impone una scelta obbligata, creando una situazione di confronto tra le forze politiche che si oppongono alla maggioranza. La decisione riguarda quindi quale indagine avviare per prima, senza possibilità di procedere contemporaneamente con più commissioni.
Lo statuto prevede una sola commissione d'inchiesta alla volta per l'opposizione, e i tre gruppi di centrodestra non sono in una fase in cui vanno d'accordissimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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