Un defibrillatore per la scuola Alighieri di Nonantola grazie a Despar Nord e Fondazione Ometto

Da oggi la scuola secondaria di I° grado Dante Alighieri di Nonantola è dotata di un defibrillatore, grazie al progetto "Piccolo Principe" condiviso di Despar Nord e Fondazione Ometto "Piccolo Principe". Così, a poche settimane dall’inaugurazione del nuovo Eurospar di via Fondo Consolata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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