Ultimissime Juve LIVE | gli aggiornamenti dall’infermeria Lewandowski verso l’Arabia
In questo aggiornamento sulla Juventus, si riportano le ultime notizie relative alle condizioni dei giocatori e agli spostamenti recenti del club. Si parla di un possibile trasferimento di un attaccante verso l’Arabia e delle novità raccolte dall’infermeria. La giornata è stata dedicata a raccogliere informazioni sui singoli infortunati e sui movimenti di mercato, con aggiornamenti in tempo reale sulle attività della squadra e sulle eventuali modifiche alla rosa.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 15 maggio 2026. Lewandowski, niente Juve? Dalla Spagna sono certi: il giocatore ha accettato una maxi offerta. I dettagli. Ore 16:00 – Lewandowski, l’ipotesi Juve si fa sempre più complicata. L’Al Hilal di Inzaghi, infatti, sarebbe pronta a mettere sul piatto 90 milioni di euro Infortunati Juve, allenamento a parte per Kalulu, Kelly e Thuram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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