Udinese-Cremonese domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00 si gioca Udinese-Cremonese, una sfida valida per la penultima giornata del campionato di Serie A. La Cremonese cerca punti importanti per la lotta alla salvezza, mentre l’Udinese punta a consolidare la propria posizione in classifica. Le formazioni ufficiali sono state comunicate nelle ultime ore e le quote delle scommesse sono state aggiornate in vista del match. È una partita che può influenzare gli equilibri della zona bassa della classifica.
La trasferta sul campo dell’Udinese è una delle ultime occasioni per la Cremonese di raccogliere punti fondamentali per la salvezza. I grigiorossi, che la settimana prossima chiuderanno il campionato in casa contro il Como, devono necessariamente muovere la classifica che li vede attualmente terzultimi e quindi virtualmente retrocessi. La squadra di Marco Giampaolo ha ottenuto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Udinese - Cremonese Dom 17/05/2026 H.15:00
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