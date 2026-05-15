Udinese-Cremonese domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00 si gioca Udinese-Cremonese, una sfida valida per la penultima giornata del campionato di Serie A. La Cremonese cerca punti importanti per la lotta alla salvezza, mentre l’Udinese punta a consolidare la propria posizione in classifica. Le formazioni ufficiali sono state comunicate nelle ultime ore e le quote delle scommesse sono state aggiornate in vista del match. È una partita che può influenzare gli equilibri della zona bassa della classifica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La trasferta sul campo dell’Udinese è una delle ultime occasioni per la Cremonese di raccogliere punti fondamentali per la salvezza. I grigiorossi, che la settimana prossima chiuderanno il campionato in casa contro il Como, devono necessariamente muovere la classifica che li vede attualmente terzultimi e quindi virtualmente retrocessi. La squadra di Marco Giampaolo ha ottenuto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Udinese-Cremonese (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Udinese - Cremonese Dom 17/05/2026 H.15:00 Sullo stesso argomento Udinese-Cremonese (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiLa trasferta sul campo dell’Udinese è una delle ultime occasioni per la Cremonese di raccogliere punti fondamentali per la salvezza. MATCHDAY domenica 17 maggio 2026 ? 20:45 CET #BluenergyStadium #SerieAEnilive #UdineseCremonese Come on, lads! x.com Udinese-Cremonese il pronostico: il treno salvezza di Vardy e compagni passa dal FriuliPronostico Udinese-Cremonese quote analisi statistiche precedenti 37ª giornata Serie A in programma domenica 17 maggio alle 20.45 ... gazzetta.it Udinese gets 3 points away from home against Cagliari reddit Udinese-Cremonese: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Udinese-Cremonese di Domenica 17 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net