Udinese-Cremonese domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00 si terrà la partita tra Udinese e Cremonese. La trasferta dell squadra ospite rappresenta una delle ultime chance per ottenere punti utili per mantenere la categoria. Le formazioni sono state annunciate nelle ultime ore e le quote sono state pubblicate dai principali bookmaker. I pronostici indicano una partita aperta, con entrambe le squadre motivate a ottenere un risultato positivo.

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La trasferta sul campo dell’Udinese è una delle ultime occasioni per la Cremonese di raccogliere punti fondamentali per la salvezza. I grigiorossi, che la settimana prossima chiuderanno il campionato in casa contro il Como, devono necessariamente muovere la classifica che li vede attualmente terzultimi e quindi virtualmente retrocessi. La squadra di Marco Giampaolo ha ottenuto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Udinese-Cremonese (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Udinese - Cremonese Dom 17/05/2026 H.15:00 Sullo stesso argomento Atalanta-Bologna (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiLa sfida tra Atalanta e Bologna è l’unica del penultimo turno di Serie A non si deve disputare in concomitanza con nessun altro incontro. 37a Giornata Serie A Domenica 17 Maggio Ore 15 Inter-Verona Domenica 17 Maggio Ore 18 Atalanta-Bologna Domenica 17 Maggio Ore 20.45 Cagliari-Torino Sassuolo-Lecce Udinese-Cremonese Lunedì 18 Maggio ore 20.45 Como-Parma Genoa-Milan Ju x.com Udinese-Cremonese a Manganiello, arbitro che ha diretto tante volte i grigiorossiLa Cremonese scenderà in campo domenica 17 maggio 2026 alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium per affrontare l’Udinese nella 37a giornata di Serie A Enilive 2025-26: il direttore di gara designato è Gi ... sportgrigiorosso.it Udinese-Cremonese pronostico e quote: sfida cruciale per i 'grigiorossi'La Cremonese riuscirà a conquistare tre punti fondamentali per restare in Serie A? Scopri il pronostico Udinese-Cremonese del nostro esperto. calciomercato.com Cremonese just 1 point away from safe zone as they get an important win against 9 men Pisa reddit