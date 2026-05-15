Ucraina scambio di salme con la Russia | 526 corpi restituiti a Kiev

In un nuovo scambio tra Russia e Ucraina, sono stati restituiti a Kiev 526 corpi di soldati. Le operazioni si sono svolte in Bielorussia, con funzionari in tenuta protettiva che hanno trasportato sacchi contenenti le salme. Le immagini mostrano le procedure di trasferimento, inserite negli accordi umanitari relativi al conflitto in corso. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle vittime o sui motivi del trasferimento.

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Nuovo scambio tra Russia e Ucraina nell’ambito degli accordi umanitari legati al conflitto. Le immagini diffuse mostrano funzionari in tenuta protettiva mentre trasportano sacchi per cadaveri in Bielorussia, durante le operazioni di trasferimento delle salme dei soldati caduti. Secondo l’agenzia russa Tass, Mosca avrebbe consegnato a Kiev 526 corpi di militari ucraini, ricevendo in cambio 41 salme di soldati russi. Nella stessa giornata i due Paesi hanno inoltre effettuato uno scambio di 205 prigionieri di guerra per parte. Il ministero della Difesa russo ha confermato l’operazione, ringraziando gli Emirati Arabi Uniti per il ruolo svolto nella mediazione dell’accordo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, scambio di salme con la Russia: 526 corpi restituiti a Kiev ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ucraina: scambio di prigionieri con Russia, la liberazioni di 205 soldati di Kiev(LaPresse) – Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri di guerra, con la liberazione di 205 detenuti per parte, secondo quanto... Leggi anche: Ucraina, Russia lancia massiccio attacco con droni e missili: colpite Kiev e altre città Russia e Ucraina si sono scambiate 205 prigionieri di guerra a testaVenerdì la Russia e l’Ucraina si sono scambiate 205 soldati prigionieri di guerra ciascuna. È il primo scambio di un più ampio piano di liberazione di 1.000 prigionieri da parte di ciascun paese, che ... ilpost.it Ucraina: scambio di prigionieri con Russia, la liberazioni di 205 soldati di Kiev(LaPresse) - Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri di guerra, con la liberazione di 205 detenuti per parte, secondo quanto riportato ... lapresse.it