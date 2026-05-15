Tutti i nomi dei fotografi e operatori video per le cerimonie in chiesa

La diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro sta portando avanti un'iniziativa per raccogliere e condividere l'elenco completo dei fotografi e operatori video che si occupano delle cerimonie religiose in chiesa. Questa attività si inserisce in un progetto più ampio di formazione e qualificazione dei professionisti dell’immagine, realizzato in collaborazione con le associazioni di categoria Cna Arezzo, Confartigianato Imprese Arezzo e Confcommercio Arezzo. L’obiettivo è creare un elenco ufficiale e aggiornato di tutti i professionisti coinvolti in questi servizi.

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