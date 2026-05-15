Tutti i nomi dei fotografi e operatori video per le cerimonie in chiesa
La diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro sta portando avanti un'iniziativa per raccogliere e condividere l'elenco completo dei fotografi e operatori video che si occupano delle cerimonie religiose in chiesa. Questa attività si inserisce in un progetto più ampio di formazione e qualificazione dei professionisti dell’immagine, realizzato in collaborazione con le associazioni di categoria Cna Arezzo, Confartigianato Imprese Arezzo e Confcommercio Arezzo. L’obiettivo è creare un elenco ufficiale e aggiornato di tutti i professionisti coinvolti in questi servizi.
Prosegue e si rafforza l’attività di informazione e qualificazione dei professionisti dell’immagine promossa dalla diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro insieme alle associazioni di categoria Cna Arezzo, Confartigianato Imprese Arezzo e Confcommercio Arezzo.È stato infatti aggiornato ed è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
A young man invites a mother to a luxurious house in a deserted village. Until...
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