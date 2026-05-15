Tutte le strade di Milano chiuse sabato 16 e domenica 17 maggio

Sabato 16 e domenica 17 maggio le strade di Milano saranno interdette al traffico in diverse zone. Nel fine settimana si svolgeranno una parata per celebrare lo scudetto di una squadra di calcio e un corteo in solidarietà con la Palestina. La chiusura delle vie riguarda le aree interessate dagli eventi pubblici e da manifestazioni di piazza. Le autorità hanno comunicato i percorsi e le modalità di transito alternative per i cittadini e i visitatori.

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I festeggiamenti e la parata per lo scudetto dell'Inter domenica 17 maggio e il corteo per la Palestina di sabato 16 maggio. Nel weekend saranno diverse le strade di Milano dove scatteranno divieti e chiusure in contemporanea a diverse manifestazioni. Le strade chiuse sabato 16 maggio A partire. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Dalla Strade Bianche alla Milano Sanremo: tre settimane a tutta per Pippo, Elisa e Francesca Sullo stesso argomento Leggi anche: Tutte le strade di Milano chiuse sabato 9 maggio Le strade chiuse a Roma sabato 2 e domenica 3 maggioIl primo fine settimana di maggio porta con sé le consuete modifiche alla viabilità stagionale e una serie di eventi che interesseranno diversi... Tutte le strade portono a Campione d'Italia in questa storia di garlasco x.com Strade chiuse, bloccate due uscite della tangenziale e divieti di sosta: le modifiche alla viabilità per la Tuttadritta a TorinoOltre alle deviazioni di 34 linee di trasporto pubblico locale Gtt, domenica 10 maggio 2026 Torino farà i conti con diverse modifiche alla viabilità per la corsa podistica Tuttadritta, a cui ... torinotoday.it Adunata degli alpini a Genova: strade chiuse, divieti e parcheggi. Tutte le info in diretta dalle 13.30Tutte le informazioni sulla circolazione e la sosta in città nei tre giorni dell'adunata degli alpini. Domani, martedì 5 maggio, alle 13.30, nella sala Buvettina di Palazzo Albini Tursi, si terrà una ... primocanale.it