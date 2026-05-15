Il ministro del Turismo ha annunciato che si sta considerando l’ipotesi di incrementare la tassa di soggiorno a Milano, dopo che il sindaco della città ha proposto un aumento. Attualmente, il Comune sta analizzando la questione, poiché non tutti gli interlocutori si sono espressi favorevolmente. La discussione riguarda quindi una possibile modifica delle tariffe applicate ai visitatori, senza che siano state ancora prese decisioni definitive in merito. La questione rimane aperta e in fase di valutazione.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha chiesto di aumentare la tassa di soggiorno a Milano “e io adesso sto approfondendo perché non è un tema condiviso da tutti. Per cui come deve fare un ministero, deve dialogare con tutti i soggetti interessati”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, a margine di Investopia a palazzo Mezzanotte a Milano. Sala “ha posto una questione: hanno fatto una misura che tra l’altro è stata fatta dalla sua area politica, e questo è molto interessante da sottolineare, che contiene secondo lui un errore, cioè non consente a Milano un aumento della tassa di soggiorno, che invece viene autorizzato a città come Firenze e Roma, che lui ritiene giustamente, ma anch’io ritengo tali, città che lo possono fare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Turismo, ministro Mazzi: “Stiamo valutando aumento tassa soggiorno a Milano”

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Turismo, Sala: Siamo penalizzati, con Mazzi al lavoro per alzare la tassa di soggiorno a Milano

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