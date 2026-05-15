Negli ultimi mesi, il sito Truth, associato all’ex presidente, ha registrato un aumento significativo di contenuti pubblicati, spesso con post notturni e bozze che vengono preparate in anticipo. Le modalità di gestione di questi contenuti non sono chiare, e si cerca di capire chi si occupi effettivamente di scrivere e condividere i messaggi durante le ore più tarde. Al momento, non sono stati resi pubblici dettagli sul processo di approvazione delle bozze, anche quando il presidente è impegnato in incontri con leader stranieri.

? Domande chiave Chi gestisce materialmente i post di Trump durante la notte?. Come vengono approvate le bozze mentre il Presidente incontra leader stranieri?. Perché i messaggi su Truth saltano i filtri della sicurezza nazionale?. Quali rischi comporta per la diplomazia una comunicazione senza controlli istituzionali?.? In Breve Natalie Harp gestisce bozze cartacee e pubblicazioni notturne tramite stampante portatile.. Picchi di 160 messaggi registrati tra le 20:17 e la mezzanotte del 1° dicembre.. Steven Cheung difende la strategia per garantire pensieri diretti senza filtri mediatici.. Contenuti su Iran e Nato bypassano uffici sicurezza e addetti diplomatici tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e il boom di Truth: il metodo segreto tra bozze e post notturni

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