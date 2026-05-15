Trump apre il taccuino di Xi al banchetto di Stato la ‘sbirciatina’ diventa virale
Durante un banchetto di Stato a Pechino, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione: Donald Trump ha aperto un taccuino di Xi Jinping, dando modo a un breve sguardo che è diventato rapidamente virale sui social media. L’immagine di Trump con il taccuino aperto è stata condivisa da numerosi utenti nelle ore successive, suscitando discussioni su ciò che potrebbe aver catturato la sua attenzione. La scena si è svolta durante un evento ufficiale tra le due figure politiche.
(Adnkronos) – Donald Trump, Xi Jinping e un taccuino aperto per pochi secondi durante il banchetto di Stato a Pechino. Basta questo gesto, ripreso dalle telecamere e rilanciato sui social, per infiammare il web scatenando paragoni con il controverso episodio di Hu Jintao al Congresso del Partito comunista. Secondo diversi video circolati sui social cinesi e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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