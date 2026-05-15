Trump apre il taccuino di Xi al banchetto di Stato la ‘sbirciatina’ diventa virale

Durante un banchetto di Stato a Pechino, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione: Donald Trump ha aperto un taccuino di Xi Jinping, dando modo a un breve sguardo che è diventato rapidamente virale sui social media. L’immagine di Trump con il taccuino aperto è stata condivisa da numerosi utenti nelle ore successive, suscitando discussioni su ciò che potrebbe aver catturato la sua attenzione. La scena si è svolta durante un evento ufficiale tra le due figure politiche.

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