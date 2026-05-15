Trovato vicino a casa dell' ex con un coltello in macchina | arrestato

Da milanotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato in prossimità dell’abitazione dell’ex fidanzata con un coltello a serramanico all’interno della sua auto. La polizia ha fermato il soggetto, che si trovava nei pressi dell’abitazione e aveva il coltello nel veicolo. L’arresto è stato eseguito sul momento, senza ulteriori incidenti. L’uomo ora si trova in custodia, in attesa di essere ascoltato dalle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Aveva un coltello a serramanico in auto ed era vicino a casa dell’ex fidanzata. E per lui sono scattate le manette. Un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Sesto San Giovanni.Il blitzTutto è iniziato quando un famigliare del 28enne ha chiamato il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

AIUTO: LA MIA CRUSH è SPARITA nel BOSCO! *lollo che fine ha fatto*

Video AIUTO: LA MIA CRUSH è SPARITA nel BOSCO! *lollo che fine ha fatto?*

Sullo stesso argomento

Pamela Genini, trovato coltello a casa dell’ex Dolci indagato per vilipendio. Lui si difende: ‘Lo ha messo qualcuno’Dalla perquisizione domiciliare a casa dell’unico indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini, è stato trovato un coltello tibetano che...

Torino, 70enne trovato accovacciato davanti casa dell'ex: arrestato, non poteva avvicinarsiEseguito a Torino di un arresto per violazione del divieto di allontanamento dalla casa familiare e avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona...

Analizzato il Dna sul guanto trovato vicino alla casa di Nancy Guthrie: Nessun riscontro nel database FBIAnalizzate le tracce di Dna sul guanto trovato vicino alla casa di Nancy Guthrie, la madre della conduttrice Savannah Guthrie scomparsa a Tucson. Le autorità continuano a indagare e promettono una ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web