Trovato vicino a casa dell' ex con un coltello in macchina | arrestato
Un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato in prossimità dell’abitazione dell’ex fidanzata con un coltello a serramanico all’interno della sua auto. La polizia ha fermato il soggetto, che si trovava nei pressi dell’abitazione e aveva il coltello nel veicolo. L’arresto è stato eseguito sul momento, senza ulteriori incidenti. L’uomo ora si trova in custodia, in attesa di essere ascoltato dalle autorità competenti.
Aveva un coltello a serramanico in auto ed era vicino a casa dell’ex fidanzata. E per lui sono scattate le manette. Un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Sesto San Giovanni.Il blitzTutto è iniziato quando un famigliare del 28enne ha chiamato il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Leggo. . All’inizio pensavano fosse solo un episodio isolato. Un serpente trovato vicino all’ingresso di casa, poi un altro qualche mese dopo. Ma col tempo la situazione è diventata sempre più inquietante, fino alla scoperta più assurda: la loro abitazione era let facebook
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