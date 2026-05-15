Trovato vicino a casa dell' ex con un coltello in macchina | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato in prossimità dell’abitazione dell’ex fidanzata con un coltello a serramanico all’interno della sua auto. La polizia ha fermato il soggetto, che si trovava nei pressi dell’abitazione e aveva il coltello nel veicolo. L’arresto è stato eseguito sul momento, senza ulteriori incidenti. L’uomo ora si trova in custodia, in attesa di essere ascoltato dalle autorità competenti.

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