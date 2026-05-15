Trionfo d' Oriente su Sky e NOW il Verdetto di Pechino Express premia ' i Raccomandati'

Pechino Express chiude con ascolti record: finale da 456mila spettatori e trionfo per Chanel Totti e Filippo Laurino. Numeri social da fenomeno su Sky e NOW. Il lungo e faticoso cammino di Pechino Express attraverso le terre dell’ Estremo Oriente si è concluso, lasciando dietro di sé una scia di numeri straordinari e un podio che racconta l’incontro, talvolta scontro, tra generazioni diverse. L'edizione che ha attraversato Indonesia, Cina e Giappone si è confermata come la più seguita e discussa di sempre, culminando in una finale che ha tenuto incollati allo schermo di Sky Uno 456.000 spettatori con uno share del 2,2%. L’episodio precedente, il numero 9 della stagione, ha ottenuto una Total Audience di 1. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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