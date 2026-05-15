A Trieste, le previsioni meteo instabili stanno spingendo cittadini e visitatori a cercare alternative per trascorrere il fine settimana. In diverse location della città sono in programma eventi musicali da ascoltare al tramonto, anche in caso di pioggia. Inoltre, sono stati confermati spettacoli teatrali che si svolgeranno in ambienti coperti, offrendo un'opportunità di svago anche nelle giornate più umide. La città si prepara così a continuare le attività culturali nonostante le condizioni atmosferiche avverse.

? Domande chiave Dove si può ascoltare musica al tramonto se il meteo peggiora?. Quali opere teatrali salvano il weekend in caso di pioggia intensa?. Come partecipare alla marcia enogastronomica tra le doline del Carso?. Cosa fare a Trieste per sfuggire ai temporali senza andare nei musei?.? In Breve Musica al Bar Bastiente di San Giusto sabato 16 maggio dalle 18:30.. Teatro Verdi e Rossetti propongono Romeo e Giulietta il 16 e 17 maggio.. Musical Il Principe d'Egitto con tre appuntamenti tra sabato 16 e domenica 17.. Marcia Kohiš?e da Duino a Borgo Kohiš?e domenica 17 maggio tra le 8:30 e 10:30.. Il meteo instabile minaccia il fine settimana triestino tra il 15 e il 17 maggio 2026, ma la programmazione tra il centro città e le zone del Carso offre alternative concrete per ogni tipo di appassionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste tra musica e teatro: eventi per sfidare il maltempo

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