Il teatro Trianon Viviani riapre con la seconda edizione di TrianonDanza, una rassegna dedicata ai nuovi linguaggi della danza contemporanea. L’evento partirà il 23 maggio con la prima assoluta di “Exit”, uno dei sei titoli in programma. La rassegna si concentra su performance coreografiche che esplorano le diverse modalità di espressione del corpo. La stagione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si rivolge a un pubblico interessato alle innovazioni nel campo della danza.

Dopo il felice riscontro della prima edizione, al Trianon Viviani ritorna TrianonDanza, la rassegna dedicata ai nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea. Con la partecipazione di quattro tra le maggiori compagnie campane, questi appuntamenti affrontano problematiche umane, traggono spunto da un film, omaggiano Napoli, o prevedono il coinvolgimento diretto del pubblico. Il titolo inaugurale, sabato 23 maggio, è Exit, un dittico, in prima nazionale, composto da Salopette e Next, nato dalla collaborazione tra lo Yellowbiz art collective e la Cornelia dance company. Firmati da Michele Pastorini, María Matarranz de las Heras e Valentin Chou, i due spettacoli trattano il tema del disagio, sia fisico che emotivo, e del desiderio di liberarsene. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Trianon Viviani, il ritorno di TrianonDanza: Apertura il 23 maggio con la prima nazionale di “Exit”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Al Trianon Viviani il racconto della leggenda di James Senese con Peppe Lanzetta e Lello ArenaPer il secondo appuntamento della rassegna “RiSoNa”, dedicata alla tradizione della musica campana, al Trianon Viviani il racconto della leggenda di...

Al Trianon Viviani la commedia “Il Testamento di Parasacco” per il centenario di Eduardo ScarpettaIn scena al Trianon Viviani Il Testamento di Parasacco, ossia Pulcinella e Felice protetti da un Diavolo sfaticato, una «commedia...

TRIANON VIVIANI - Gli eventi in programma dal 23 al 30 maggioDopo il felice riscontro della prima edizione, al Trianon Viviani ritorna TrianonDanza, la rassegna dedicata ai nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea. Con la partecipazione di quattro ... napolimagazine.com

Peppe Lanzetta torna al Trianon Viviani con Figli di un Bronx minore: un viaggio tra musica e cruda realtàOltre quarant'anni di carriera vissuti sul filo del rasoio, tra le pagine dei libri e le assi del palcoscenico, confluiscono domani sera in un unico, potente ... cronachedellacampania.it