Tre giovani sul tetto del Politeama mentre fumano hashish | intervento della polizia a Como

Nel tardo pomeriggio, tre giovani sono stati sorpresi sul tetto dell’ex Teatro Politeama di Como, un edificio abbandonato da anni che spesso viene frequentato da persone alla ricerca di un riparo. I testimoni hanno segnalato la presenza dei tre ragazzi mentre fumavano hashish. La polizia è intervenuta immediatamente, raggiungendo il tetto per condurre le verifiche del caso. L’area è stata messa sotto controllo e i giovani sono stati fatti scendere.

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Nel tardo pomeriggio qualcuno li ha notati lassù, sul tetto dell’ex Teatro Politeama di Como, edificio abbandonato da anni e diventato più volte rifugio improvvisato e meta di incursioni. Quando le volanti della polizia sono arrivate in via Gallio, i tre ragazzi erano ancora sul terrazzo dello. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Como, festa a base di hashish sul tetto dell’ex Politeama: tre giovani denunciati dalla PoliziaÈ di tre giovani denunciati e una sanzione amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato... Tre giovani avvistati sul tetto del Politeama. Stavano consumando hashish, denunciati comonews.it/cronaca/tre-gi… via @comonews - Le notizie di Como e Provincia x.com Sul tetto del Politeama fumando hashish: denunciati tre giovaniDue ventenni (uno di Sesto San Giovanni e l'altro della provincia di Bergamo) e un diciottenne di Seregno sono saliti sul tetto del Politeama. I tre sono stati denunciati per invasione di proprietà pr ... laprovinciadicomo.it Como, festa a base di hashish sul tetto dell’ex Politeama: tre giovani denunciati dalla PoliziaTre giovani sono stati denunciati dalla Polizia di Como per invasione di edificio e sanzionati per detenzione di hashish. virgilio.it