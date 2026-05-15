Traindeville in concerto per l' ottavo raduno dei cori sociali

Traindeville si esibirà in concerto durante l'apertura dell'ottavo raduno dei cori sociali, che si svolgerà a Roma dal 22 al 24 maggio 2026. La serata inaugurale vedrà il trio eseguire brani che uniscono i canti sociali alle sonorità folk e alle tradizioni musicali di diverse culture. L'evento si svolge presso una location cittadina e coinvolge diverse formazioni corali provenienti da varie regioni. La manifestazione durerà tre giorni e continuerà con altri appuntamenti e performance musicali.

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Nel corso della serata inaugurale dell'ottavo raduno dei cori sociali che si terrà a Roma dal 22 al 24 maggio 2026 torna il live del trio Traindeville: un incontro felice tra i canti sociali e il percorso della band nel folk e nelle tradizioni del mondo.Ma anche un'ottima occasione per cantare in. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Colleferro. Annuale Raduno diocesano dei Cori Parrocchiali ospiti della Parrocchia di San BrunoCronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Domenica 22 Febbraio 2026, si è svolto l’annuale Raduno diocesano dei Cori Parrocchiali, ospiti... Traindeville in concerto da Zazie nel MetròLe canzoni da viaggio del trio Traindeville, composto da Ludovica Valori alla voce e alla fisarmonica, Paolo Camerini al contrabbasso e Fabio Gammone alla chitarra, armonica e clarinetto, tornano nell ... romatoday.it Traindeville in concerto da Necci per Musica in piazzaI Traindeville si esibiscono per la prima volta da Necci – locale storico del Pigneto che propone gustosi aperitivi e piatti fatti in casa - nell'ambito della rassegna Musica in Piazza curata da ... romatoday.it