Traindeville in concerto per l' ottavo raduno dei cori sociali
Traindeville si esibirà in concerto durante l'apertura dell'ottavo raduno dei cori sociali, che si svolgerà a Roma dal 22 al 24 maggio 2026. La serata inaugurale vedrà il trio eseguire brani che uniscono i canti sociali alle sonorità folk e alle tradizioni musicali di diverse culture. L'evento si svolge presso una location cittadina e coinvolge diverse formazioni corali provenienti da varie regioni. La manifestazione durerà tre giorni e continuerà con altri appuntamenti e performance musicali.
Nel corso della serata inaugurale dell'ottavo raduno dei cori sociali che si terrà a Roma dal 22 al 24 maggio 2026 torna il live del trio Traindeville: un incontro felice tra i canti sociali e il percorso della band nel folk e nelle tradizioni del mondo.Ma anche un'ottima occasione per cantare in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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