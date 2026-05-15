Tragedia sul lavoro operaio perde la vita schiacciato da un macchinario

Stamattina, a Vezzano, nel territorio di Silandro in Alto Adige, si è verificato un incidente mortale sul lavoro. Un operaio è stato schiacciato da un macchinario durante le operazioni di routine. La squadra di emergenza è intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente, ma le ferite riportate sono risultate fatali. Sul posto sono arrivati anche i rappresentanti delle autorità competenti per le verifiche di rito. La vittima aveva 45 anni e lavorava nell’azienda da diversi anni.

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Tragico incidente sul lavoro stamattina, venerdì 15 maggio 2026, a Vezzano, nel territorio comunale di Silandro in Alto Adige.Ancora non si conoscono i dettagli della dinamica dei fatti ma, secondo le prime informazioni, un uomo è rimasto schiacciato da un muletto all’interno dell’azienda in cui. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TRAGEDIA SUL LAVORO: OPERAIO 22ENNE MUORE STRITOLATO DA UN MACCHINARIO. FERITO ANCHEI IL COLLEGA Sullo stesso argomento Leggi anche: Incidente sul lavoro a Genova, operaio muore schiacciato da un macchinario Ennesima tragedia sul lavoro in Alto Adige. Vicino a Silandro perde la vita un operaio rimasto schiacciato sotto un muletto. x.com Muletto si ribalta e lo schiaccia: operaio muore a 51 anniOperaio di 51 anni perde la vita in un incidente con un muletto in un’azienda di Vezzano, frazione di Silandro in Alto Adige. nordest24.it Tragedia sul lavoro: si scontra con un altro mezzo e resta schiacciato dal muletto. Muore l'operaio 51enne Asmir SlomicSILANDRO. Il bilancio delle morti bianche sul territorio si aggrava con un nuovo, drammatico capitolo consumatosi all'inizio del turno di lavoro. Un operaio di 51 anni ha perso la vita nella mattinata ... ildolomiti.it