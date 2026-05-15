Tragedia sul lavoro operaio perde la vita schiacciato da un macchinario

Da trentotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, a Vezzano, nel territorio di Silandro in Alto Adige, si è verificato un incidente mortale sul lavoro. Un operaio è stato schiacciato da un macchinario durante le operazioni di routine. La squadra di emergenza è intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente, ma le ferite riportate sono risultate fatali. Sul posto sono arrivati anche i rappresentanti delle autorità competenti per le verifiche di rito. La vittima aveva 45 anni e lavorava nell’azienda da diversi anni.

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Tragico incidente sul lavoro stamattina, venerdì 15 maggio 2026, a Vezzano, nel territorio comunale di Silandro in Alto Adige.Ancora non si conoscono i dettagli della dinamica dei fatti ma, secondo le prime informazioni, un uomo è rimasto schiacciato da un muletto all’interno dell’azienda in cui. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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