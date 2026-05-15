Alle ore 19:30 del 15 maggio 2026, il traffico sulla principale rete viaria di Roma risultava in calo rispetto alle ore precedenti. La situazione generale mostrava meno veicoli in circolazione rispetto ai momenti più trafficati della giornata. Non si registravano incidenti o blocchi significativi nelle principali arterie cittadine. La fluidità della circolazione sembrava stabile, con alcuni tratti dove si notava una lieve riduzione del volume di veicoli. La situazione veniva aggiornata periodicamente per fornire informazioni precise ai cittadini.

Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale qualche problema lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare dove per un veicolo in panne Ci sono code tra via Laurentina & via Ardeatina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale rallentamenti e code tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni stessa situazione in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi lavori in via Salaria tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario per la messa in sicurezza della scarpata fino al 30 maggio di notte tra le 4 e le 7... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-05-2026 ore 19:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

24 Ore Nell’Antica Roma, 150 D.C. (Ricostruzione Con IA)

Sullo stesso argomento

Traffico Roma del 05-05-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati circolazione momento scorrevole sul grande raccordo anulare In entrambe le carreggiate un incidente l'ha letta e invece il...

Traffico Roma del 05-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma traffico ancora rallentato sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Cassia alla Flaminia e proseguendo dalla Nomentana alla...

Questa notizia purtroppo non sorprende... #Atac, azienda del comune di Roma non riesce a raggiungere gli obiettivi ed ha assenteismo fino al 15%. x.com

Trenitalia e la relatività del tempo: Einstein scansati. reddit

Traffico Roma del 15-05-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso sulle principali strade consolari in uscita dalla capitale sul Raccordo Anulare maggiori problemi carreggiata ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 15-05-2026 ore 17:30Luceverde Lazio traffico intenso sulla rete viaria laziale in particolare della zona di Roma spostamenti in parte penalizzati dal maltempo che sta ... romadailynews.it