Traffico Roma del 15-05-2026 ore 16 | 30

Da romadailynews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 maggio 2026 alle 16:30, il traffico a Roma è stato monitorato dal servizio di infomobilità gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Durante quel pomeriggio, sono stati segnalati vari rallentamenti e congestioni su alcune principali arterie della città. Le autorità hanno fornito aggiornamenti sullo stato della viabilità attraverso i canali ufficiali, facilitando così gli spostamenti dei cittadini e degli automobilisti presenti sul territorio.

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