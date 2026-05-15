Traffico Roma del 15-05-2026 ore 16 | 30
Il 15 maggio 2026 alle 16:30, il traffico a Roma è stato monitorato dal servizio di infomobilità gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Durante quel pomeriggio, sono stati segnalati vari rallentamenti e congestioni su alcune principali arterie della città. Le autorità hanno fornito aggiornamenti sullo stato della viabilità attraverso i canali ufficiali, facilitando così gli spostamenti dei cittadini e degli automobilisti presenti sul territorio.
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità spostamenti penalizzati dal maltempo che sta interessando diverse arie della Capitale con piogge e temporali anche di forte intensità sulla Cassia bis Veientana Ci sono code in uscita dalla capitale dal raccordo anulare a Castel de' ceveri oltre al traffico segnalato anche un incidente incolonnamenti poi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Trionfale Salaria da Bufalotta a Prenestina e poi tra Roma Fiumicino e Montespaccato stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è La Romanina su via Ardeatina ricordiamo che per lavori... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Tg Mobilità ore 6,30
Sullo stesso argomento
Traffico Roma del 05-05-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità della rottura delle condutture di acqua chiusa via Tommaso...
Traffico Roma del 05-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ci sono disagi su via del Foro Italico dove sia per traffico sia...
ROMA BY NIGHT ( Data aggiornata ) Sabato 23 Maggio 2026 Vivi la magia della Capitale sotto le stelle Con il Tour Roma di Notte potrai godere dell’atmosfera mozzafiato di Roma durante le ore serali, lontano dal traffico diurno, visitando alcuni dei luo facebook
Questa notizia purtroppo non sorprende... #Atac, azienda del comune di Roma non riesce a raggiungere gli obiettivi ed ha assenteismo fino al 15%. x.com
Trenitalia e la relatività del tempo: Einstein scansati. reddit
Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 15:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sul Raccordo Anulare ... romadailynews.it
Traffico Roma del 15-05-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domani pomeriggio alle 15 manifestazione con corteo in centro da ... romadailynews.it