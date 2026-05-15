Il 15 maggio 2026 alle 16:30, il traffico a Roma è stato monitorato dal servizio di infomobilità gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Durante quel pomeriggio, sono stati segnalati vari rallentamenti e congestioni su alcune principali arterie della città. Le autorità hanno fornito aggiornamenti sullo stato della viabilità attraverso i canali ufficiali, facilitando così gli spostamenti dei cittadini e degli automobilisti presenti sul territorio.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità spostamenti penalizzati dal maltempo che sta interessando diverse arie della Capitale con piogge e temporali anche di forte intensità sulla Cassia bis Veientana Ci sono code in uscita dalla capitale dal raccordo anulare a Castel de' ceveri oltre al traffico segnalato anche un incidente incolonnamenti poi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Trionfale Salaria da Bufalotta a Prenestina e poi tra Roma Fiumicino e Montespaccato stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è La Romanina su via Ardeatina ricordiamo che per lavori... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-05-2026 ore 16:30

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Tg Mobilità ore 6,30

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