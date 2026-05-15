Traffico Lazio del 15-05-2026 ore 17 | 30

Il traffico nella regione Lazio il 15 maggio 2026 alle 17:30 risultava molto intenso, con particolare concentrazione sulla rete stradale di Roma. Sono stati segnalati rallentamenti e code nelle principali arterie della capitale, mentre alcune strade secondarie presentavano comunque traffico moderato. Le condizioni della viabilità hanno interessato sia le direttrici di ingresso in città sia le vie principali all’interno del centro urbano. Nessun incidente o evento particolare è stato segnalato al momento.

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Luceverde Lazio traffico intenso sulla rete viaria laziale in particolare della zona di Roma spostamenti in parte penalizzati dal maltempo che sta interessando diverse zone della regione con più temporali anche di forte intensità ulteriori difficoltà anche per il forte vento Attenzione In particolare sui viadotti ed in uscita dalle gallerie problemi a Roma sul Raccordo Anulare incolonnamenti a causa di un incidente avvenuto in carreggiata interna tra Laurentina e Parco dei Medici proseguendo per traffico code da via Cassia via Salaria e tra Bufalotta e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 15-05-2026 ore 17:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI… Sullo stesso argomento Traffico Lazio del 05-05-2026 ore 17:30Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione code sulla A24 roma-l'aquila-teramo tra Valle del Salto e torno in parte verso Teramo a Roma intenso il... Traffico Lazio del 05-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio ben trovati in provincia di Latina a causa di un incidente a momentaneamente chiusa la statale dell'Abbazia di Fossanova tra... Traffico Lazio del 15-05-2026 ore 17:30Luceverde Lazio traffico intenso sulla rete viaria laziale in particolare della zona di Roma spostamenti in parte penalizzati dal maltempo che sta ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si intensifica il traffico sulle strade del grande ... romadailynews.it arpa lazio - Results on X | Live Posts & Updates x.com Il muro psicologico del raccordo reddit