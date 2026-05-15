Tra tradizione e innovazione | il Rally fiorisce nella primavera della Montagna Pistoiese

Nella primavera, la Montagna Pistoiese ospita il Rally degli Abeti e Abetone, una gara storica che si svolge ogni anno in Toscana. Quest’anno, l’evento combina elementi tradizionali con alcune novità, attirando appassionati di automobilismo da diverse zone. La competizione prevede percorsi su strada che attraversano i paesaggi di montagna, con equipaggi che si sfidano su tracciati noti e caratteristici della zona. La manifestazione si svolge in un periodo in cui la natura si risveglia, aggiungendo fascino alla gara.

Classico appuntamento delle competizioni su strada in Toscana, il Rally degli Abeti e Abetone si presenta quest’anno in un misto tra tradizione e novità. Il Rally “più verde d’Italia” è in programma per domani e dopodomani, 16 e 17 maggio, nella sua classica collocazione primaverile, quando la Montagna Pistoiese sta fiorendo e la temperatura offre giornate piacevoli. Quale miglior momento, dunque, per assistere ad un evento nel quale adrenalina e passione la fanno sempre da padrone? Sul piano strettamente organizzativo, come al solito encomiabile per esperienza ed impegno, la AS Abeti Racing ha in parte rivisto il disegno della gara, giunta alla 43° edizione, proponendo tre diverse prove speciali, due legate alla tradizione ed una dal nuovo disegno, per un totale di sette impegni cronometrati in due giorni di sfide. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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